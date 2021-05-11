Мирзов - фанату «Спартака»: «*** в зеркало увидишь, если что-то не нравится, скажи в лицо»

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11 Мая 2021, 12:29,
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Хавбек подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов, правами на которого владеет «Спартак», вступил в перепалку с болельщиком столичного коллектива в социальных сетях. Фанат оставил оскорбительный комментарий под публикацией Брайана Идову о работе судей.
«*** [плохого человека], тоже лайкнули эту ересь? Удачи в «Химках» и других пердях», - написал болельщик в сторону Глушенкова и Мирзова.
«Лицо *** [плохого человека] в зеркало увидишь, если что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина», - ответил Резиуан в комментариях фанату.
Матч «Спартак» - «Химки» завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Максим Глушенков был удален в конце первого тайма за удар ногой защитника Айртона в область паха.
Напомним, что Мирзов и Глушенков должны вернуться в «Спартак» по окончании текущего сезона.
После вчерашней победы «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Резиуан Мирзов
Скучаю по старым временам, когда нужно было прийти на стадион чтобы на футболиста наехать, а тот мог подняться на трибуну и навалять в ответ. А сейчас только и могут по клавишам стучать.
Чего такое произошло то, чтобы все так в словесный понос ударились?
Болельщики то ладно, а вот футболистам в Химках как бы неплохо не терять лицо.