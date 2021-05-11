Мирзов - фанату «Спартака»: «*** в зеркало увидишь, если что-то не нравится, скажи в лицо»

Хавбек подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов, правами на которого владеет «Спартак», вступил в перепалку с болельщиком столичного коллектива в социальных сетях. Фанат оставил оскорбительный комментарий под публикацией Брайана Идову о работе судей.

«*** [плохого человека], тоже лайкнули эту ересь? Удачи в «Химках» и других пердях», - написал болельщик в сторону Глушенкова и Мирзова.

«Лицо *** [плохого человека] в зеркало увидишь, если что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина», - ответил Резиуан в комментариях фанату.

Матч «Спартак» - «Химки» завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Максим Глушенков был удален в конце первого тайма за удар ногой защитника Айртона в область паха.

Напомним, что Мирзов и Глушенков должны вернуться в «Спартак» по окончании текущего сезона.

После вчерашней победы «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.