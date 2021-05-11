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Мирзов - фанату «Спартака»: «*** в зеркало увидишь, если что-то не нравится, скажи в лицо»

11 Мая 2021, 12:29,

Хавбек подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов, правами на которого владеет «Спартак», вступил в перепалку с болельщиком столичного коллектива в социальных сетях. Фанат оставил оскорбительный комментарий под публикацией Брайана Идову о работе судей.

«*** [плохого человека], тоже лайкнули эту ересь? Удачи в «Химках» и других пердях», - написал болельщик в сторону Глушенкова и Мирзова.

«Лицо *** [плохого человека] в зеркало увидишь, если что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина», - ответил Резиуан в комментариях фанату.

Матч «Спартак» - «Химки» завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Максим Глушенков был удален в конце первого тайма за удар ногой защитника Айртона в область паха.

Напомним, что Мирзов и Глушенков должны вернуться в «Спартак» по окончании текущего сезона.

После вчерашней победы «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Резиуан Мирзов
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Комментарии (2)
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0
Boris
11 Мая 2021, 13:15

Скучаю по старым временам, когда нужно было прийти на стадион чтобы на футболиста наехать, а тот мог подняться на трибуну и навалять в ответ. А сейчас только и могут по клавишам стучать.

0
779
11 Мая 2021, 12:57

Чего такое произошло то, чтобы все так в словесный понос ударились?
Болельщики то ладно, а вот футболистам в Химках как бы неплохо не терять лицо.

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