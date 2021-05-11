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Уткин - о нападении на Фетисова: «Возмутительная история, просто скотство»

11 Мая 2021, 08:43,

Известный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, отреагировал на новость об избиении представителя московского «Спартака» Антона Фетисова.

«Возмутительная история, это просто скотство. Сил Антону Фетисову и его родным», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Напомним, что в результате нападения у Фетисова выявлена открытая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в больнице.

В рамках 29-го тура Премьер-лиги «красно-белые» одолели «Химки» со счетом 2:1. Москвичи набрали 56 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Василий Уткин, Антон Фетисов
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