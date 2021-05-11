Уткин - о нападении на Фетисова: «Возмутительная история, просто скотство»

Известный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, отреагировал на новость об избиении представителя московского «Спартака» Антона Фетисова.

«Возмутительная история, это просто скотство. Сил Антону Фетисову и его родным», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Напомним, что в результате нападения у Фетисова выявлена открытая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в больнице.

В рамках 29-го тура Премьер-лиги «красно-белые» одолели «Химки» со счетом 2:1. Москвичи набрали 56 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.