Уткин - о нападении на Фетисова: «Возмутительная история, просто скотство»

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11 Мая 2021, 08:43,
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Известный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, отреагировал на новость об избиении представителя московского «Спартака» Антона Фетисова.
«Возмутительная история, это просто скотство. Сил Антону Фетисову и его родным», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».
Напомним, что в результате нападения у Фетисова выявлена открытая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в больнице.
В рамках 29-го тура Премьер-лиги «красно-белые» одолели «Химки» со счетом 2:1. Москвичи набрали 56 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Василий Уткин, Антон Фетисов