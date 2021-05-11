Ещенко - о победе над «Химками»: «Чуть не обкакался от счастья»

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11 Мая 2021, 12:17,
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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на волевую победу над «Химками» в поединке 29-го тура чемпионата России. Подопечные Доменико Тедеско выиграли со счетом 2:1.
«Чуть не обкакался от счастья», - приводит слова 37-летнего футболиста в «Инстаграме».
Благодаря вчерашней победе «красно-белые» поднялись на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету столичного коллектива 56 набранных очков.
В заключительном матче сезона спартаковцы встретятся на выезде с грозненским «Ахматом». Поединок состоится на стадионе «Ахмат Арена» в воскресенье, 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Андрей Ещенко
Безбородова судить эту игру ПРОДАВИЛИ лукойловцы, не забесплатно, разумеется.
Чиновники РФС на этом неплохо ежегодно зарабатывают.
Безбородов более заслужил пожизненного ОТСТРАНЕНИЯ чем, Вилков, но Вилкова убрали, а питерец Безбородов КРИМИНАЛИТ по сей день.
На видео матча хорошо видно, что перед тем, как Глушенков, по касательной, ногой задел спартаковца, Айртон умышленно и ГРУБО наступил шипами Глушенкову на бедро.
Как VAR и Безбородов могли этого не заметить?
Большой вопрос.
Получается, что «Спартак» не просто еле домучил соперника, а играя 12 против десятерых: «Спартак» плюс скандальный Безбородов.
По футбольным правилам Безбородов должен был удалить обоих.
Первого за то, что пытался нанести травму, а второго за то, что отмахнулся ногами.
Это было бы честно и по правилам, но Безбородов судил НЕ ПО ПРАВИЛАМ, а по понятиям, согласно цены лукойловского вопроса.
Есть очередной судейский скандал.
Как теперь пропитерские чиновники РФС будут отмазывать питерца Безбородова.
После победы на ЦСКА видать радовался так, что стены оттирали всем спартаком))
Ужас! Чем их кормят?
А можно было.)))