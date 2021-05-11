Ещенко - о победе над «Химками»: «Чуть не обкакался от счастья»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на волевую победу над «Химками» в поединке 29-го тура чемпионата России. Подопечные Доменико Тедеско выиграли со счетом 2:1.

«Чуть не обкакался от счастья», - приводит слова 37-летнего футболиста в «Инстаграме».

Благодаря вчерашней победе «красно-белые» поднялись на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету столичного коллектива 56 набранных очков.

В заключительном матче сезона спартаковцы встретятся на выезде с грозненским «Ахматом». Поединок состоится на стадионе «Ахмат Арена» в воскресенье, 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.