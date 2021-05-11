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Ещенко - о победе над «Химками»: «Чуть не обкакался от счастья»

11 Мая 2021, 12:17,

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на волевую победу над «Химками» в поединке 29-го тура чемпионата России. Подопечные Доменико Тедеско выиграли со счетом 2:1.

«Чуть не обкакался от счастья», - приводит слова 37-летнего футболиста в «Инстаграме».

Благодаря вчерашней победе «красно-белые» поднялись на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету столичного коллектива 56 набранных очков.

В заключительном матче сезона спартаковцы встретятся на выезде с грозненским «Ахматом». Поединок состоится на стадионе «Ахмат Арена» в воскресенье, 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Андрей Ещенко
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Комментарии (4)
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0
Evgeni77
11 Мая 2021, 13:13

Безбородова судить эту игру ПРОДАВИЛИ лукойловцы, не забесплатно, разумеется.
Чиновники РФС на этом неплохо ежегодно зарабатывают.
Безбородов более заслужил пожизненного ОТСТРАНЕНИЯ чем, Вилков, но Вилкова убрали, а питерец Безбородов КРИМИНАЛИТ по сей день.
На видео матча хорошо видно, что перед тем, как Глушенков, по касательной, ногой задел спартаковца, Айртон умышленно и ГРУБО наступил шипами Глушенкову на бедро.
Как VAR и Безбородов могли этого не заметить?
Большой вопрос.
Получается, что «Спартак» не просто еле домучил соперника, а играя 12 против десятерых: «Спартак» плюс скандальный Безбородов.
По футбольным правилам Безбородов должен был удалить обоих.
Первого за то, что пытался нанести травму, а второго за то, что отмахнулся ногами.
Это было бы честно и по правилам, но Безбородов судил НЕ ПО ПРАВИЛАМ, а по понятиям, согласно цены лукойловского вопроса.
Есть очередной судейский скандал.
Как теперь пропитерские чиновники РФС будут отмазывать питерца Безбородова.

1
White_Shark
11 Мая 2021, 12:42

После победы на ЦСКА видать радовался так, что стены оттирали всем спартаком))

0
Карыч Кар
11 Мая 2021, 12:31

Ужас! Чем их кормят?

0
779
11 Мая 2021, 12:24

А можно было.)))

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