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​Глушенкова удалили в матче со «Спартаком»

10 Мая 2021, 19:48,

В понедельник вечером в предпоследнем туре российского чемпионата играют «Спартак» и «Химки». Гости повели в счёте на 27-й минуте благодаря точному удару Максима Глушенкова. Спустя десять минут автор гола получил прямую красную карточку. Оказавшись на газоне в борьбе, Глушенков позволил себе ногой ударить Айртона в область паха. Рефери Владислав Безбородов удалил грубияна с поля, что спровоцировало повышение градуса на футбольном поле.

Стоит сказать, что контракт Максима Глушенкова принадлежит «Спартаку». За «Химки» он выступает на правах аренды.

Следить за развитием событий в матче «Спартака» против «Химок» во всех красках можно в трансляции на LiveResult. «Спартаку» для возвращения на 2 место в таблице российского чемпионата нужно набрать хотя бы один балл.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Химки, Максим Глушенков
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Комментарии (1)
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1
redwhite1959
10 Мая 2021, 19:58

Айртону лучше не выходить на второй тайм - если "Химки" начнут проигрывать, его просто "уроют" на поле - даже ценой ещё нескольких удалений!(( Без Промеса в атаке у "Спартака" - НОЛЬ целых и НОЛЬ десятых!((

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