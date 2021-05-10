​Глушенкова удалили в матче со «Спартаком»

В понедельник вечером в предпоследнем туре российского чемпионата играют «Спартак» и «Химки». Гости повели в счёте на 27-й минуте благодаря точному удару Максима Глушенкова. Спустя десять минут автор гола получил прямую красную карточку. Оказавшись на газоне в борьбе, Глушенков позволил себе ногой ударить Айртона в область паха. Рефери Владислав Безбородов удалил грубияна с поля, что спровоцировало повышение градуса на футбольном поле.

Стоит сказать, что контракт Максима Глушенкова принадлежит «Спартаку». За «Химки» он выступает на правах аренды.

Следить за развитием событий в матче «Спартака» против «Химок» во всех красках можно в трансляции на LiveResult. «Спартаку» для возвращения на 2 место в таблице российского чемпионата нужно набрать хотя бы один балл.