​Промес не попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Химками»

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10 Мая 2021, 18:04,
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В понедельник вечером «Спартак» проведёт домашний матч российского чемпионата против «Химок». В стартовом составе московской команды не оказалось Куинси Промеса. Голландец начнёт игру на скамейке для запасных.
Доменико Тедеско решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Ларссон, Понсе, Соболев.
Стартовый свисток в матче «Спартак» - «Химки» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.
В случае набора хотя бы одного очка команда Доменико Тедеско вернётся на второе место в таблице РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Химки