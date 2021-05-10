Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Промес не попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Химками»

10 Мая 2021, 18:04,

В понедельник вечером «Спартак» проведёт домашний матч российского чемпионата против «Химок». В стартовом составе московской команды не оказалось Куинси Промеса. Голландец начнёт игру на скамейке для запасных.

Доменико Тедеско решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Ларссон, Понсе, Соболев.

Стартовый свисток в матче «Спартак» - «Химки» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

В случае набора хотя бы одного очка команда Доменико Тедеско вернётся на второе место в таблице РПЛ.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Химки
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