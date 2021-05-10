​Промес не попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Химками»

В понедельник вечером «Спартак» проведёт домашний матч российского чемпионата против «Химок». В стартовом составе московской команды не оказалось Куинси Промеса. Голландец начнёт игру на скамейке для запасных.

Доменико Тедеско решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Ларссон, Понсе, Соболев.

Стартовый свисток в матче «Спартак» - «Химки» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

В случае набора хотя бы одного очка команда Доменико Тедеско вернётся на второе место в таблице РПЛ.