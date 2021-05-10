Черевченко: «Никаких проблем с психологией у Мирзова нету»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Стадион прекрасный, прекрасная команда, с которой мы сегодня будем играть, плюс мы говорили, что ажиотаж большой среди болельщиков, поэтому ни о какой мотивации здесь не надо говорить.

- Сегодня Глушаков в заявке. Это о чем-то говорит? Он может выйти на футбольное поле? Или он просто как красная тряпочка для футбольных фанов?

- Кто в заявке, любой может выйти, просто он в последние дни тренировался в общей группе.

- Мирзов и Глушаков против «Спартака». Мы знаем, тот же Мирзов - человек очень эмоциональный, и сейчас очень много новостей курсирует, что он будет в «Химках» или «Спартаке». Как это влияет на команду и состояние футболиста?

- Да никак не влияет. Мы неделю в спокойном режиме тренировались и готовились к этой игре. Правильно сказали, что психологически ребята спокойные. Поэтому никаких проблем с психологией у Резиуана, тем более, нету. Он очень спокойный человек.