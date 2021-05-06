Александр Мостовой: «Не понимаю, зачем «Спартаку» тратить такие бешеные деньги на нового тренера»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Руй Витория, Леонардо Жардим или Руди Гарсия могут стать главным тренером «красно-белых».

«После заявления Тедеско о том, что он уйдет, было понятно, что он должен уйти. А кто придет, посмотрим. Я считаю, что иностранный специалист был бы лучше, поскольку много иностранцев в составе команды. Первый и последний раз в XXI веке «Спартак» стал чемпионом при иностранце, хотя я, конечно, не связываю это.

Я не понимаю, зачем тратить такие бешеные деньги. Результат можно выдать и не с высокооплачиваемым тренером. Деньги в футбол не играют. Бегать по бровке и кричать, так может любой делать, тем более, за такие деньги. Я бы и сам бегал и бросался бы на всех (смеётся).

Тренер - не главный залог успеха. Главное - это футболисты. Тренер же не играет в футбол, он сидит на лавке, а играют футболисты. Это просто отговорки бывают, когда сваливают на тренера все», - сказал Мостовой.