Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Александр Мостовой: «Не понимаю, зачем «Спартаку» тратить такие бешеные деньги на нового тренера»

06 Мая 2021, 22:20,

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Руй Витория, Леонардо Жардим или Руди Гарсия могут стать главным тренером «красно-белых».

«После заявления Тедеско о том, что он уйдет, было понятно, что он должен уйти. А кто придет, посмотрим. Я считаю, что иностранный специалист был бы лучше, поскольку много иностранцев в составе команды. Первый и последний раз в XXI веке «Спартак» стал чемпионом при иностранце, хотя я, конечно, не связываю это.

Я не понимаю, зачем тратить такие бешеные деньги. Результат можно выдать и не с высокооплачиваемым тренером. Деньги в футбол не играют. Бегать по бровке и кричать, так может любой делать, тем более, за такие деньги. Я бы и сам бегал и бросался бы на всех (смеётся).

Тренер - не главный залог успеха. Главное - это футболисты. Тренер же не играет в футбол, он сидит на лавке, а играют футболисты. Это просто отговорки бывают, когда сваливают на тренера все», - сказал Мостовой.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Александр Мостовой
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
05.05.2021 Челси - Реал. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
05.05.2021 Челси - Реал. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
1 4
«Версия 2.0». Выпуск от 05.05.2021
«Версия 2.0». Выпуск от 05.05.2021
1 1
«Третий тайм». Дмитрий Скопинцев
«Третий тайм». Дмитрий Скопинцев
1 1
«Вид сверху». Выпуск от 05.05.2021
«Вид сверху». Выпуск от 05.05.2021
1 1
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 05.05.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 05.05.2021
1 1
04.05.2021 Манчестер Сити - ПСЖ. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
04.05.2021 Манчестер Сити - ПСЖ. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей