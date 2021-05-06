​«Спартак» предложит Жиго новый контракт

В обозримом будущем «Спартак» предложит защитнику Самуэлю Жиго новый контракт. Речь идёт о трудовом договоре сроком на три года с повышением заработной платы, сообщает журналист Максим Алланазаров через свой канал «Вы кого мне притащили!?» в Telegram.

Самуэль Жиго защищает цвета «Спартака» с лета 2018 года после перехода из бельгийского «Гента». С тех пор французский футболист провёл за москвичей 70 матчей, в которых записал на свой счёт 8 голов и 4 голевых паса.

«Спартак» за два тура до финиша чемпионата занимает второе место в таблице РПЛ. В понедельник, 10 мая, «красно-белые» сыграют против «Химок».