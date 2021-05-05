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Спортивный директор «Спартака» Попов предложил новый вариант лимита на легионеров

05 Мая 2021, 22:40,

Формат лимита на легионеров - предмет постоянных обсуждений и критики. Регулярно звучат призывы изменить ограничения на количество иностранцев на поле или в заявке, а также радикальный вариант с полной отменой лимита.

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов предлагает свой вариант: «10+15» вместо текущей схемы «8+17» при заявке на сезон в 25 игроков. Функционер мотивирует свой выбор в пользу того, что если по умолчанию считать, что вратарь - россиянин, то ни у кого из полевых игроков, граждан России и стран СНГ, не будет гарантированного места в составе.

- Можно ввести порог качества, — как это есть в Голландии, Англии: количество матчей за сборную или минимальная зарплата для иностранца, - предлагает Попов в интервью «РБ-Спорт».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, лимит на легионеров, Дмитрий Попов
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