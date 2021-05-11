«Воспитали второго Иуду»: фанаты «Спартака» раскритиковали Глушенкова

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11 Мая 2021, 10:53,
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Поклонники московского «Спартака» в социальных сетях обрушились с критикой в адрес форварда Максима Глушенкова, выступающего на правах аренды за подмосковные «Химки». Фанаты остались недовольны удалением игрока во вчерашнем матче. Глушенков получил красную карточку за грубый фол на защитнике Айртоне.
Приводим вашему вниманию некоторые гневные комментарии пользователей в адрес 21-летнего исполнителя:
poke.r_face: «Воспитали второго Иуду! Не возвращайся в «Спартак»! Показал себя»
valeriyfcsm: «Не возвращайся в «Спартак», чёрт»
_captain_charisma_: «Надеюсь больше не увижу тебя в «Спартаке»
Глушенков выступает за «Химки» на правах аренды. После окончания сезона-2020/2021 футболист должен вернуться в расположение «Спартака».
В текущем сезоне чемпионата России Максим сыграл 11 поединков и отметился двумя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Максим Глушенков
А что такого? Ну,забил гол-он же профессионал.в конце концов.Да,сыграл грубо.Но это футбол.бывает.
Только я один не понял,почему пишут воспитали? Он не воспитанник Спартака,провел меньше года в Спартаке и бродит по арендам.
Ахах)) Ну да, действительно) Договаривались же с Химками просто так 3 очка, но нет, нашёлся черт, который чуть всю малину не изгадил.
Бакланы какие то. А что должен делать игрок? Посвистывая прогуливаться по полю?
Спартачей в РПЛ море и довольно часто личные дешёвенькие качества и безосновательная обида на родной клуб дают им вдохновение в игре только с нами. Трёхкопеечные, вообщем.
У пищевиков все иуды. Одни они "святоши на костылях".
Он не праздновал, кстати. Забил гол, поднял руки вверх, мол "простите парни", и всё
Дурачье, он вам дорогу в лч открыл))) Сам напакостил, забив гол, потом исправился.)))
Чего к парню пристали? Хорошо играл до удаления, потом сорвался на эмоции. В клубе пользу приносил, просто ввиду высокой конкуренции отправили опыт набирать. Какие претензии то к нему? Он что ушел в Зенит и радовался забитому в ворота КБ голу?