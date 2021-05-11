«Воспитали второго Иуду»: фанаты «Спартака» раскритиковали Глушенкова

Поклонники московского «Спартака» в социальных сетях обрушились с критикой в адрес форварда Максима Глушенкова, выступающего на правах аренды за подмосковные «Химки». Фанаты остались недовольны удалением игрока во вчерашнем матче. Глушенков получил красную карточку за грубый фол на защитнике Айртоне.

Приводим вашему вниманию некоторые гневные комментарии пользователей в адрес 21-летнего исполнителя:

poke.r_face: «Воспитали второго Иуду! Не возвращайся в «Спартак»! Показал себя»

valeriyfcsm: «Не возвращайся в «Спартак», чёрт»

_captain_charisma_: «Надеюсь больше не увижу тебя в «Спартаке»

Глушенков выступает за «Химки» на правах аренды. После окончания сезона-2020/2021 футболист должен вернуться в расположение «Спартака».

В текущем сезоне чемпионата России Максим сыграл 11 поединков и отметился двумя забитыми мячами.