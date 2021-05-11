Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Воспитали второго Иуду»: фанаты «Спартака» раскритиковали Глушенкова

11 Мая 2021, 10:53,

Поклонники московского «Спартака» в социальных сетях обрушились с критикой в адрес форварда Максима Глушенкова, выступающего на правах аренды за подмосковные «Химки». Фанаты остались недовольны удалением игрока во вчерашнем матче. Глушенков получил красную карточку за грубый фол на защитнике Айртоне.

Приводим вашему вниманию некоторые гневные комментарии пользователей в адрес 21-летнего исполнителя:

poke.r_face: «Воспитали второго Иуду! Не возвращайся в «Спартак»! Показал себя»

valeriyfcsm: «Не возвращайся в «Спартак», чёрт»

_captain_charisma_: «Надеюсь больше не увижу тебя в «Спартаке»

Глушенков выступает за «Химки» на правах аренды. После окончания сезона-2020/2021 футболист должен вернуться в расположение «Спартака».

В текущем сезоне чемпионата России Максим сыграл 11 поединков и отметился двумя забитыми мячами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Максим Глушенков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (8)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ILLNAT
11 Мая 2021, 13:27

А что такого? Ну,забил гол-он же профессионал.в конце концов.Да,сыграл грубо.Но это футбол.бывает.

2
ирвин-schalke
11 Мая 2021, 12:35

Только я один не понял,почему пишут воспитали? Он не воспитанник Спартака,провел меньше года в Спартаке и бродит по арендам.

2
White_Shark
11 Мая 2021, 12:34

Ахах)) Ну да, действительно) Договаривались же с Химками просто так 3 очка, но нет, нашёлся черт, который чуть всю малину не изгадил.

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
779
11 Мая 2021, 12:24

Бакланы какие то. А что должен делать игрок? Посвистывая прогуливаться по полю?
Спартачей в РПЛ море и довольно часто личные дешёвенькие качества и безосновательная обида на родной клуб дают им вдохновение в игре только с нами. Трёхкопеечные, вообщем.

2
Карыч Кар
11 Мая 2021, 11:55

У пищевиков все иуды. Одни они "святоши на костылях".

0
Nicholais
11 Мая 2021, 11:25

Он не праздновал, кстати. Забил гол, поднял руки вверх, мол "простите парни", и всё

1
Zenituwka
11 Мая 2021, 11:19

Дурачье, он вам дорогу в лч открыл))) Сам напакостил, забив гол, потом исправился.)))

3
sierge
11 Мая 2021, 11:18

Чего к парню пристали? Хорошо играл до удаления, потом сорвался на эмоции. В клубе пользу приносил, просто ввиду высокой конкуренции отправили опыт набирать. Какие претензии то к нему? Он что ушел в Зенит и радовался забитому в ворота КБ голу?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«ЦСКА - Краснодар. Live». Специальный репортаж
«ЦСКА - Краснодар. Live». Специальный репортаж
1 1
Чемпионат Германии. Обзор 32-го тура
Чемпионат Германии. Обзор 32-го тура
1 1
Чемпионат Франции. Обзор 36-го тура
Чемпионат Франции. Обзор 36-го тура
1 1
Чемпионат Нидерландов. Обзор 32-го тура
Чемпионат Нидерландов. Обзор 32-го тура
1 1
«8-16»: Александр Точилин, Эдуард Мор. Выпуск от 10.05.2021
«8-16»: Александр Точилин, Эдуард Мор. Выпуск от 10.05.2021
1 1
10.05.2021 Спартак - Химки. Обзор матча
10.05.2021 Спартак - Химки. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей