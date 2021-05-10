Прогноз на матч «Спартак» - «Химки» от Бубнова

Известный футбольный аналитик Александр Бубнов, поигравший за сборную СССР и московский «Спартак», высказался о грядущем противостоянии «красно-белых» с «Химками» в рамках 29-го тура чемпионата России.

«Прогноз: 2:1. Чтобы удержаться в зоне ЛЧ, нужно обыгрывать «Химки», которые являются неудобным соперником для любого представителя РПЛ. Поставлю все же на хозяев», - передает слова эксперта издание Sportbox.

Матч «Спартак» - «Химки» пройдет в понедельник, 10 мая, начало запланировано в 19:00 по местному времени. Поединок пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

Перед сегодняшним матчем «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а подмосковный коллектив находится на восьмой строчке.