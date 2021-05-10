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Федун тепло попрощался с Тедеско

10 Мая 2021, 21:14,

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Химками» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер» произнес речь в честь наставника Доменико Тедеско, который провел последний матч на «Открытие Арене».

- Сегодня большой день, сегодня за долгие годы мы впервые провожаем тренера так, как это положено. Давайте вашими аплодисментами! Наша команда вместе с ним прошла через многое. Были и большие победы, и досадные поражения, тем не менее, команда всегда билась, и в этом большая заслуга нашего тренера Тедеско. Я хочу сказать большое спасибо его тренерскому штабу. К сожалению, это был его выбор, что он покидает команду, но, тем не менее, я думаю, он всегда останется в наших сердцах. Мы не говорим ему «прощай!», мы говорим «до свидания!».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Доменико Тедеско
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Комментарии (1)
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0
779
10 Мая 2021, 21:19

Тепло - всё же перебор. Дежурно. Или может не умеет говорить слов благодарности вообще?

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