Федун тепло попрощался с Тедеско

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Химками» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер» произнес речь в честь наставника Доменико Тедеско, который провел последний матч на «Открытие Арене».

- Сегодня большой день, сегодня за долгие годы мы впервые провожаем тренера так, как это положено. Давайте вашими аплодисментами! Наша команда вместе с ним прошла через многое. Были и большие победы, и досадные поражения, тем не менее, команда всегда билась, и в этом большая заслуга нашего тренера Тедеско. Я хочу сказать большое спасибо его тренерскому штабу. К сожалению, это был его выбор, что он покидает команду, но, тем не менее, я думаю, он всегда останется в наших сердцах. Мы не говорим ему «прощай!», мы говорим «до свидания!».