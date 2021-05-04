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Класс исполнителей приблизил «Спартак» к Лиге чемпионов: Итоги матча в Туле

04 Мая 2021, 16:17,

«Спартак» воспользовался осечкой «Локомотива» и благодаря победе над «Арсеналом» в гостях вернулся на вторую строчку. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об исходе матча.

Для «Спартака» матч в Туле был крайне важен. «Локомотив», проиграв в Санкт-Петербурге, дал возможность «красно-белым» вернуться на второе место, которое даёт право сыграть в отборочных матчах Лиги чемпионов. Ситуация у подопечных Доменико Тедеско была простой — надо было побеждать.

«Спартак» в итоге победил, но какого-то чувства уверенности не оставил. Победа над «Арсеналом» была достигнута за счёт исполнительского мастерства: две выверенные передачи Мозеса, бильярдный удар Ларссона и точный выстрел Соболева ранее. Сравните удар форварда «красно-белых» и Громыко, который из выгодного положения пробил мимо.

«Спартак» был сильнее и победил в целом заслуженно, но запаса уверенности в действиях команды не чувствуется. Поражения от «Локомотива» и «Уфы» куда-то спрятали ту решительность, которую спартаковцы показывали весной ранее. «Спартак» перестал радовать игрой, а сейчас пытается просто аккуратно дойти до второго места.

Откровенно говоря, надежды на то, что «Спартак» возьмёт шесть очков в матчах против «Химок» и «Ахмата», нет никакой. Хотя нет и объективных оснований полагать, что «Спартак» обязательно упустит второе место. «Красно-белые» могут удержать преимущество, и тогда второе место останется за ними.

Правда, будем честны, нынешнему «Спартаку» должно очень повезти, чтобы пройти отбор в Лигу чемпионов. Летом будет другой тренер, но с учётом чемпионата Европы, у него будет мало времени на какую-то перестройку команды. «Спартак» примерно в этом же состоянии будет биться в квалификации против крепких соперников, которые едва ли будут уступать в классе игроков. Не совсем понятно, что сможет предложить нынешний «Спартак».

Если резюмировать, то «Спартак» победил, и успех в Туле оказался очень важным. Путевка в квалификацию Лиги чемпионов вновь в руках «красно-белых». Однако игру надо срочно улучшать, иначе чего-то добиться там будет крайне сложно.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Спартак Москва
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