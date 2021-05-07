​Глушаков имеет шансы сыграть против «Спартака»

Денис Глушаков возобновил тренировки на поле спустя почти месяц после полученной травмы колена. Полузащитник имеет шансы сыграть за «Химки» против «Спартака», однако решение будет принимать тренерский штаб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы подмосковного клуба.

Напомним, что Денис Глушаков шесть лет своей карьеры отдал «Спартаку» и даже был капитаном команды. Впрочем, его уходу из стана «красно-белых» предшествовала череда скандалов.

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Химками» пройдёт в ближайший понедельник, 10 мая. Команде Доменико Тедеско нельзя терять очки, ведь она борется за второе место в таблице.