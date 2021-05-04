Гладилин: «Даже загадывать боюсь, сможет ли «Спартак» удержать вторую строчку»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «красно-белых» в борьбе за Лигу чемпионов и матче с «Арсеналом».

- Как вам игра Селихова после долгого перерыва? Он оправдал ожидания?

- Селихов в матче с «Арсеналом» отстоял без ошибок, и в принципе вся оборона сыграла уверенно, до ляпа, который совершил Кутепов. Не сказать, что у Селихова были какие-то грубые ошибки.

- Кто виноват в автоголе: вратарь или защитник?

- Кутепов.

- Но Селихов ему не подсказал.

- Подсказывать тридцатилетнему футболисту… Он сам должен все видеть. Это его ошибка.

- Почему «Спартак» часто забивает в свои ворота?

- Причина в квалификации игроков, которые выходят в обороне. В «Спартаке» только два защитника подходят под европейские стандарты – Джикия и Жиго. Если не брать фланговых игроков – легионеров Айртона и Мозеса. Но они больше играют как полузащитники. А так все центральные защитники, и Кутепов, и Маслов, и Литвинов - с теми же ошибками. Только Кутепов немного постарше и имеет опыт за спиной, вступление на чемпионате мира. Он не должен совершать такие оплошности. Любой может ошибиться, когда случается рикошет. Но когда идет прострел, он подставляет ногу. Он поставил свою команду в сложную ситуацию. Хорошо, что «Спартак» смог еще мяч забить. А так была бы ничья из-за его ляпа.

- Селихов и Максименко - вратари примерно одного уровня, как считаете?

- В принципе, да. Максименко потенциально повыше, поэтому его и ставили. Он больше поверил в себя. Они были равными до травмы Селихова. А пока Максименко сильнее. Хотя вчера Александр удачно отстоял. Я не считаю, что в автоголе есть его вина.

- «Спартак» обогнал «Локомотив» на одно очко. Он не упустит второе место, как думаете, или вчерашняя игра заставляет сомневаться в этом?

- Я уже боюсь загадывать. С «Арсеналом» повезло, что смогли взять три очка. Хорошо сыграл Мозес, который отдал пас Ларссону, и тот удачно пробил. А так могла быть и ничья. Это не было бы сенсацией. Просто удача повернулась к гостям. А дальше осталось две игры. Как «Спартак» их проведет – непонятно. Самоуспокоенность москвичей чревата последствиями, что показала игра с «Уфой». «Спартак» может проиграть любой команде, если не настроится должным образом. Здесь все зависит от психологии.

- У «Спартака» остались «Химки» дома и «Ахмат» на выезде. Какая игра будет сложнее?

- С «Ахматом». У грозненцев будет последняя домашняя игра, а в таких случаях команда хочет завершить сезон перед своими болельщиками на хорошей ноте. Думаю, будет тяжелая игра. А «Химки» и так хорошо выступили в этом сезоне. Не думаю, что у них будет сумасшедшая мотивация обыграть «Спартак». Поэтому, думаю, у «Химок» «Спартак» выиграет, а с «Ахматом» нужно выкладываться на сто процентов. Там могут быть серьезные проблемы.

- «Спартаку» нужно выкупать Мозеса и удерживать в команде?

- Если позволят финансы, то надо его оставлять. Мозес проявил себя. Он вчера был лучшим на поле. Отдал две голевые передачи.

- Будет ли для «Спартака» большой потерей уход Тедеско?

- Можно даже не переживать об этом. Никакой потерей его уход не будет. Есть сейчас разная информация, и про тренера, который работал в «Монако», в том числе. Так что не стоит волноваться.

Елена Григорьевская