Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Гонка за еврокубки продолжается: Кто будет представлять Россию в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

04 Мая 2021, 10:54,

До конца Премьер-лиги осталось два тура, и борьба за места в еврокубках накалилась. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» даёт расклады.

За два тура до окончания Премьер-лиги известно, что в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет «Зенит». Питерский клуб разгромил «Локомотив», стал чемпионом и вместе с золотыми медалями получил пропуск на главный континентальный турнир. А вот по другим путёвкам пока есть вопросы.

Прежде всего, пока ещё непонятно, какие места в Премьер-лиге какие путёвки дадут. Многое будет зависеть от финала Кубка России. Победитель турнира получает путёвку в Лигу Европы, и если трофей возьмут «Крылья Советов», то именно они сыграют во втором по значимости турнире. А вот успех «Локомотива» ситуацию усложнит, но всё же по порядку.

Второе место в Премьер-лиге даёт место в отборе Лиги чемпионов. Формально за эту строчку борются пять команд, но шансы ЦСКА совсем теоретические. «Армейцам» надо дважды победить, дождаться двух поражений «Спартака» и «Локомотива», при условии, что «Сочи» с «Рубином» наберут не более трёх очков каждый. В этом случае «красно-синие» догонят «красно-белых» и по результатам очных матчей окажутся выше. Однако это маловероятно, будем честны.

Пожалуй, у «Рубина» и «Сочи» тоже немного шансов побороться за второе место. Оба клуба отстают от «Спартака» на четыре очка, и это большое отставание для двух туров.

Что касается «Спартака» и «Локомотива», то ситуация предельно простая. «Красно-белые» впереди на один балл, а в оставшихся матчах предстоят домашний поединок против «Химок» и выезд в гости к «Ахмату». У «Локомотива» две встречи дома — против «Динамо» и «Урала». При равенстве очков выше будут «железнодорожники» благодаря очным встречам.

Теперь же идём к Кубку России. Если «Локомотив» его выиграет и не займёт второе место, то отправится в Лигу Европы. Если же «железнодорожники» получат трофей и серебро чемпионата, то в Лигу Европы отправится третья команда Премьер-лиги. При любом раскладе, если «Локомотив» выиграет кубок и останется в топ-4, то в Лигу конференций попадёт пятое место чемпионата.

По очным встречам «Локомотив» обходит и «Рубин», и «Сочи», и ЦСКА и, что важно, имеет трёхочковое преимущество над первыми двумя и пятиочковое — над последним. Едва ли «Локомотив» может выпасть из топ-4, так что еврокубки в Черкизово осенью быть должны, правда, пока непонятно какие.

Самое интересное — это, конечно, борьба за четвёртое и, возможно, еврокубковое пятое место. И тут развернётся борьба сразу четырёх команд: «Рубин» и «Сочи» имеют по 49 очков, ЦСКА — 47, «Динамо» — 46.

«Бело-голубые» после попадания от казанцев в последнем туре — явный аутсайдер этой гонки. Динамовцы отстают по очкам, а по личным встречам находятся позади «Рубина», «Сочи» и ЦСКА (с которым ещё играть). Пожалуй, подопечных Шварца можем вычёркивать из борьбы — им поможет только чудо.

«Рубин» же — фаворит. Казанцы по личным встречам впереди «Сочи» и ЦСКА, так что всё в их руках. На финише их ждут поездки в Тулу и домашний матч против «Ротора». «Сочи» имеют преимущество над ЦСКА, но их судьба в руках «Рубина» и «Локомотива». Играть же южанам осталось дома против «Ротора» и в гостях с «Химками».

Правда, в истории с «Рубином» и «Сочи» есть один момент, который может перевернуть шахматную доску. Мы все помним про финансовый фэйр-плей, который пока никуда не делся. Казанцы, когда в последний раз с ним столкнулись, получили двухлетний бан на участие в еврокубках. Срок истёк, но проверка явно будет жёсткой, и казанцам надо быть к ней готовыми. Что касается «Сочи», то у южан могут возникнуть сложности, учитывая то, что команда платила немаленькие зарплаты футболистам, арендованным из «Зенита». В этом случае у ЦСКА и «Динамо» внезапно могут появиться путёвки.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
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Комментарии (3)
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0
Dimauskas
04 Мая 2021, 13:27

Нечего нашему Спартаку в Лиге Чемпионов делать

0
779
04 Мая 2021, 11:15

Мы вполне можем слить и Химкам, и Тереку.)))
Паровоз имеет более зрелую игру, чем мы. Но мы традиционно способны на пару вспышек, как с Севильей и Ливерпулем дома в последнем розыгрыше.
А по сути вся эта иллюзорная гонка за право хотя бы матчик сыграть в ЛЧ выглядит потешной. Знаю, что это важно для игроков - вот пусть и стараются.

0
ILLNAT
04 Мая 2021, 12:21

Не вижу ничего страшного в непопадании в ЛЧ.Чего там с такой игрой делать?)

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