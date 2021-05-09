Агент: «Несколько российских клубов проявляют интерес к Ташаеву»

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, рассказал об интересе к его клиенту со стороны других клубов.

«Несколько российских клубов проявляют интерес к Ташаеву, однако мы будем вести переговоры только после того, как чемпионат закончится», - цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, Агузаров отметил, что по окончании сезона состоится встреча с руководством «Спартака», на которой в том числе будет обсуждаться расторжение контракта с «красно-белыми».

26-летний Ташаев не играл за основную команду «Спартака» в нынешнем сезоне, его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.