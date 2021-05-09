«Спартак»: «Подвижек в переговорах с «Динамо» по Бакаеву пока нет»

Представитель «Спартака» Антон Фетисов высказался о переговорах «красно-белых» с «Динамо» по трансферу полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Подвижек в переговорах с «Динамо» пока нет», - цитирует Фетисова sport24.

Отметим, что Бакаев не получает достаточное количество игровой практики уже продолжительное время. 24-летний россиянин принял участие в 23 матчах «Спартака» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил один гол и отдал шесть голевых передач. Контракт Зелимхана с родным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в шесть миллионов евро.