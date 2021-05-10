​Игроки «Спартака» вышли на матч в футболках с фотографией Тедеско

В понедельник «Спартак» проводит последний домашний матч под руководством Доменико Тедеско. Молодой тренер покинет клуб в конце сезона, решив не продлевать трудовое соглашение.

На игру против «Химок» в понедельник вечером игроки «Спартака» вышли в футболках с фотографией Тедеско. На них можно заметить цитату тренера о болельщиках команды: «Фанаты «Спартака» страстные и эмоциональные – мне это очень нравится».

«Фанаты «Спартака» страстные и эмоциональные – мне это очень нравится»



На матч команда вышла в специальных футболках с цитатой Доменико Тедеско pic.twitter.com/AXYRjPLL2U — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

Следить за ходом понедельничного поединка между «Спартаком» и «Химками» можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult. Если команда Доменико Тедеско не уступит, то выйдет на 2 место в таблице РПЛ.