Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»

10 Мая 2021, 21:02,

Футболисты «Спартака» продолжают нелёгкую борьбу за второе место в РПЛ, позволяющее в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. «Локомотив» забуксовал, и подопечные Тедеско стали главными претендентами на серебро текущего сезона. Тем более, что в соперники в предпоследнем туре «Спартаку» достались «Химки», уже потерявшие всякую мотивацию в текущем чемпионате. Но всё было не так просто.

Протокол игры  
Спартак Москва 2:1 Химки
    27' Глушенков Максим (0:1)
(1:1) Соболев Александр Сергеевич 54'    
(2:1) Ларссон Джордан 89'    
Максименко Александр Кутепов Илья   3'   46' (Промес Куинси (   46') Жиго Самуэль Джикия Георгий   45' Мозес Виктор Крал Алекс   81' (Хендрикс Йоррит (   81') Зобнин Роман Айртон Лукас Ларссон Джордан   90'   90' (Литвинов Руслан (   90') Соболев Александр Сергеевич Понсе Эсекель   39'   46' (Маслов Павел (   46' Умяров Наиль   90')
Запасные: Ребров Артём Маркитесов Дмитрий Селихов Александр Ещенко Андрей
Лантратов Илья   74' Тихий Дмитрий Данилкин Егор   23' Филин Александр Боженов Кирилл   41' Дагерстол Филип Могилевец Павел Идову Брайн Глушенков Максим   6'   37' Мирзов Резиуан Себаи Сенин   14'   70' (Конате Мохамед II (   70')
Запасные: Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Генералов Егор Глушаков Денис Казанцев Данил Логашов Арсений Кухарчук Илья Алиев Камран
10 мая. Стадион "Открытие Арена" (Москва).

«Химки» после зимней паузы под руководством Игоря Черевченко набрали отличный ход, одержав немало красивых побед. Да, команда уже точно не достанет до зоны еврокубков, но противостояние со «Спартаком» являлось для команды чем-то принципиальным, учитывая тот факт, что многие принимают подмосковную команду за негласный фарм-клуб москвичей. Наставник «Химок» до матча тоже акцентировал на этом внимание, поэтому стало понятно, что он настраивает команду на серьёзную борьбу.

Команды активно начали поединок и уже на первых минутах обменялись жёлтыми карточками, что явно настраивало на боевой поединок. Первый момент остался за «Спартаком». Соболев поборолся в чужой штрафной площади, отыграл на Ларссона, который не смог попасть в створ ворот Ильи Лантратова. Практически сразу неплохой момент имел и Понсе, но и ему точности не хватило. При этом и «Химки» не собирались отсиживаться в обороне, особенно старался Мирзов, который объявил о возвращении в «Спартак» и попытках борьбы за место в основном составе. Уж кому-кому, а ему было, что доказывать.

У «Спартака» основная опасность исходила с правого фланга, где был активен Виктор Мозес – лучший игрок хозяев в первом тайме. От него пришёл и по-настоящему опасный момент, который случился ближе к перерыву. Английский нигериец смело рванул в штрафную площадь на игроков соперника, опасно пробивал с острого угла по воротам, заставив как следует потрудиться Лантратова. К этому времени «Спартак» уже уступал в счёте и находился в большинстве. Но обо всём по порядку.

К середине тайма футболисты «Химок» заметно оживились в атаке, включили скорости, в итоге поймали «Спартак» на быстрой атаке. Мирзов сделал длинную передачу по левому флангу, Идову ворвался в штрафную и отдал мяч под удар Глушенкову. Максим рикошетом от Жиго заставил капитулировать вернувшегося в рамку Александра Максименко, открыв счёт в матче. «Химки» поставили москвичей в неудобное положение и продолжали неплохо действовать на контратаках, но вскоре оказались в меньшинстве. Автор забитого мяча Глушенков после борьбы оказался на газоне и зачем-то шипами ударил Айртона.

Градус игры после такого момента заметно повысился, команды даже устроили небольшую стычку, по итогам которой карточки удостоился не только Понсе, но наставник «Химок» Черевченко. И всё же стало понятно, во втором тайме «Химкам» необходимо оборонять достигнутый результат в меньшинстве. После перерыва на поле вышел Промес, чтобы оживить не самую внятную игру в атаке. Плоды появились уже довольно скоро. Голландец прострелил с левого фланга, Ларссон выскочил, чтобы пробить по воротам, но Данилкин рукой мяч достал. «Химки» могли остаться вдевятером, но Безбородов после просмотра ВАР лишь назначил пенальти, не став показывать защитнику вторую жёлтую карточку.

К точке подошёл Александр Соболев и мощным ударом по центру счёт сравнял. Быстрый гол в начале второго тайма автоматически сделал фаворитом «Спартак», который на волне эмоционального подъёма должен был в большинстве соперника дожимать. Но что-то не получалось. «Химки» опустились к своим воротам и стали терпеливо выжидать свои шансы для контратак. Игроки «Спартака» много владели мячом, но всерьёз обострить игру у ворот Лантратова никак не получалось.

Зато в начале заключительной десятиминутки могли забивать «Химки». Воспользовавшись одной из контратак, Мирзов запустил в штрафную площадь соперника Конате, который уже выходил на ударную позицию, но Максименко на выходе смог в прыжке выбить мяч рукой с ноги оппонента. Подмосковные футболисты отважно играли в обороне, заблокировали серию ударов по воротам Лантратова, а единственный опасный момент в концовке создал Промес, пробивший с дальней дистанции рядом со штангой. И всё же навал москвичей сработал. На последних минутах основного времени Ларссон здорово в штрафной площади убрал на замахе защитника и вырвал победу для своей команды.

«Спартак» с большим трудом дожал в большинстве "Химки" и теперь для попадания в Лигу чемпионов команде Доменико Тедеско надо не проиграть в заключительном туре в гостях "Ахмату".

Андрей СЕРГЕЕВ

Евро-Футбол.Ру Clause89
Теги: Спартак Москва, Химки, РПЛ, Российская Премьер-Лига
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Комментарии (10)
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0
SpaM
10 Мая 2021, 21:18
Тяжёлая победа в стиле чемпионского сезона. Лохомоты занесли чемоданчик химикам, чтобы те рвали изо все сил, но не прокатило. Хотя по факту у Химок было 1-2 момента, не включая сомнительный гол с рикошета, после игры рукой. В то время как у нас было гораздо больше опасного.
2
jUMPER
10 Мая 2021, 21:14

Срежесированный спектакль...

0
Deda
10 Мая 2021, 21:18

Кто б сомневался. Причём дешёвый спектакль.
Посмотрим, ляжет ли Ахмат под мясных.

0
KPOT
10 Мая 2021, 21:17

Был 28 туров для Зенита...

0
Dimauskas
10 Мая 2021, 21:13

ОЛЕ ОЛА ВПЕРЁД СПАРТАК МОСКВА! Прощай Тедеско и Руй с нами!

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2
redwhite1959
10 Мая 2021, 21:11

Глушенков своим удалением подвёл команду(( Был бы на его месте более опытный игрок - скорее всего - сумел бы сдержать свои эмоции. Но - похоже - у них с Айртоном давние счёты - первую жёлтую Глушенков также схватил на бразильце. Главный вопрос по матчу всё же другой - что с такой "беззубой" игрой в атаке и "дырявой" в обороне "Спартаку" делать в ЛЧ?

0
KPOT
10 Мая 2021, 21:19

Ну Зенит же что-то делал в этом розыгрыше. Ну что делать? Деньги зарабатывать! То что делают и все остальные!

1
k-007
10 Мая 2021, 21:15

думаю, тоже самое что и любому другому клубу из РПЛ

0
779
10 Мая 2021, 21:07

Вытянули победу. Молодцы.
Думал, что уже опрометчиво решили выигрывать в Грозном, но Ларссон оказался красавцем.
Тяжело. Химки не зря зарекомендовали себя упорными и очень неохотно пропускающими.
У нас Мозес первой половины и Ларссон во второй лучшие.
Остальные отработали на уровне.
Всех с победой. Очередной волевой победой.

0
k-007
10 Мая 2021, 21:18

не знаю, у нас вроде бы всегда проблемы с Химками, Уфой, Ростовом...

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