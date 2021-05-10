«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»

Футболисты «Спартака» продолжают нелёгкую борьбу за второе место в РПЛ, позволяющее в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. «Локомотив» забуксовал, и подопечные Тедеско стали главными претендентами на серебро текущего сезона. Тем более, что в соперники в предпоследнем туре «Спартаку» достались «Химки», уже потерявшие всякую мотивацию в текущем чемпионате. Но всё было не так просто.

«Химки» после зимней паузы под руководством Игоря Черевченко набрали отличный ход, одержав немало красивых побед. Да, команда уже точно не достанет до зоны еврокубков, но противостояние со «Спартаком» являлось для команды чем-то принципиальным, учитывая тот факт, что многие принимают подмосковную команду за негласный фарм-клуб москвичей. Наставник «Химок» до матча тоже акцентировал на этом внимание, поэтому стало понятно, что он настраивает команду на серьёзную борьбу.

Команды активно начали поединок и уже на первых минутах обменялись жёлтыми карточками, что явно настраивало на боевой поединок. Первый момент остался за «Спартаком». Соболев поборолся в чужой штрафной площади, отыграл на Ларссона, который не смог попасть в створ ворот Ильи Лантратова. Практически сразу неплохой момент имел и Понсе, но и ему точности не хватило. При этом и «Химки» не собирались отсиживаться в обороне, особенно старался Мирзов, который объявил о возвращении в «Спартак» и попытках борьбы за место в основном составе. Уж кому-кому, а ему было, что доказывать.

У «Спартака» основная опасность исходила с правого фланга, где был активен Виктор Мозес – лучший игрок хозяев в первом тайме. От него пришёл и по-настоящему опасный момент, который случился ближе к перерыву. Английский нигериец смело рванул в штрафную площадь на игроков соперника, опасно пробивал с острого угла по воротам, заставив как следует потрудиться Лантратова. К этому времени «Спартак» уже уступал в счёте и находился в большинстве. Но обо всём по порядку.

К середине тайма футболисты «Химок» заметно оживились в атаке, включили скорости, в итоге поймали «Спартак» на быстрой атаке. Мирзов сделал длинную передачу по левому флангу, Идову ворвался в штрафную и отдал мяч под удар Глушенкову. Максим рикошетом от Жиго заставил капитулировать вернувшегося в рамку Александра Максименко, открыв счёт в матче. «Химки» поставили москвичей в неудобное положение и продолжали неплохо действовать на контратаках, но вскоре оказались в меньшинстве. Автор забитого мяча Глушенков после борьбы оказался на газоне и зачем-то шипами ударил Айртона.

Градус игры после такого момента заметно повысился, команды даже устроили небольшую стычку, по итогам которой карточки удостоился не только Понсе, но наставник «Химок» Черевченко. И всё же стало понятно, во втором тайме «Химкам» необходимо оборонять достигнутый результат в меньшинстве. После перерыва на поле вышел Промес, чтобы оживить не самую внятную игру в атаке. Плоды появились уже довольно скоро. Голландец прострелил с левого фланга, Ларссон выскочил, чтобы пробить по воротам, но Данилкин рукой мяч достал. «Химки» могли остаться вдевятером, но Безбородов после просмотра ВАР лишь назначил пенальти, не став показывать защитнику вторую жёлтую карточку.

К точке подошёл Александр Соболев и мощным ударом по центру счёт сравнял. Быстрый гол в начале второго тайма автоматически сделал фаворитом «Спартак», который на волне эмоционального подъёма должен был в большинстве соперника дожимать. Но что-то не получалось. «Химки» опустились к своим воротам и стали терпеливо выжидать свои шансы для контратак. Игроки «Спартака» много владели мячом, но всерьёз обострить игру у ворот Лантратова никак не получалось.

Зато в начале заключительной десятиминутки могли забивать «Химки». Воспользовавшись одной из контратак, Мирзов запустил в штрафную площадь соперника Конате, который уже выходил на ударную позицию, но Максименко на выходе смог в прыжке выбить мяч рукой с ноги оппонента. Подмосковные футболисты отважно играли в обороне, заблокировали серию ударов по воротам Лантратова, а единственный опасный момент в концовке создал Промес, пробивший с дальней дистанции рядом со штангой. И всё же навал москвичей сработал. На последних минутах основного времени Ларссон здорово в штрафной площади убрал на замахе защитника и вырвал победу для своей команды.

«Спартак» с большим трудом дожал в большинстве "Химки" и теперь для попадания в Лигу чемпионов команде Доменико Тедеско надо не проиграть в заключительном туре в гостях "Ахмату".

Андрей СЕРГЕЕВ