Министр спорта МО: «Глушенков – и герой, и антигерой матча»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков побеседовал с журналистами после матча Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» принимал «Химки»:

«Можно было выиграть этот матч, если бы не удаление. О красной карточке говорить много не стоит. Она вполне справедлива. Футболист просто не совладал со своими эмоциями», - приводит слова министра Sport24.

«Ребята из «Химок» играют в свой футбол. Это пример того, как с небольшими деньгами развиваются и двигаются в правильном направлении. Чем больше таких команд будет в нашем чемпионате как «Химки», тем лучше для нашего футбола», - заявил Терюшков в беседе с журналистом.

Сегодня, 10 мая, «Спартак» одержал победу над «Химками» (2:1).