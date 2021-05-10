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Тедеско: «Мы должны играть более текуче, менее закрепощенно»

10 Мая 2021, 22:06,

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Химками» (2:1).

- Мы рады сегодняшнему результату. Я думаю, что команда перед игрой была немного заблокирована. Когда мы достигаем определенной точки в чемпионате, когда приходит время подобных важных игр, некоторые футболисты, кажется, чего-то боятся, боятся проиграть, поэтому на этой неделе мы хотели в команде поддержать хорошее настроение, микроклимат, старались не говорить о турнирной таблице, важности этой игры. Тем не менее, сегодня был очень важный момент для нас, которым мы в результате воспользовались. Тем не менее, я считаю, что мы можем играть лучше. Мы должны играть более текуче, менее закрепощенно. Играть в атаке, держать мяч, разворачивать игру, атаковать за спину. Сегодня иногда этих моментов не хватало в полной мере. Спасибо Александру Максименко, который сегодня несколько раз действительно спас команду.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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