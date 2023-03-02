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Кубок России

Фролов: «Я должен был выйти на поле в случае серии пенальти с «Динамо»

02 Марта 2023 • 19:11 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов признался, что именно он должен был защищать ворота своей команды в том случае, если поединок 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Динамо» дойдёт до послематчевой серии пенальти.

«Я должен был выйти на поле в случае серии пенальти с «Динамо». Мы обсуждали это с тренерским штабом. Я что, просто так бегал, разминался и готовился? Выйду ли на серию пенальти в следующей стадии, если потребуется? Посмотрим. Поживём — увидим», — приводит речь Фролова издание «Чемпионат».

По итогам двухматчевого противостояния с московским клубом коллектив Игоря Осинькина одержал верх с общим счётом 3:2.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Евгений Фролов осинь Осинькин
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