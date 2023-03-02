Каряка: «У «Динамо» ещё остаются шансы»

Самарские «Крылья Советов» сумели пробиться в следующий раунд Фонбет Кубка России, сыграв вничью с московским «Динамо» в ответном матче. Это означает, что прошлогодний финалист Кубка отправляется в сетку «Пути регионов».

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Каряка, тем не менее, считает, что команда может побороться за победу в престижном турнире, несмотря на неудачу в матчах с «Крыльями».

- Да, «Крылья» вышли в следующий раунд Кубка России, но у «Динамо» все равно остаются шансы побороться за трофей. Вчера была очень интересная игра, - цитирует слова Каряки Metaratings.ru.