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Кубок России

Каряка: «У «Динамо» ещё остаются шансы»

02 Марта 2023 • 09:48 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Самарские «Крылья Советов» сумели пробиться в следующий раунд Фонбет Кубка России, сыграв вничью с московским «Динамо» в ответном матче. Это означает, что прошлогодний финалист Кубка отправляется в сетку «Пути регионов».

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Каряка, тем не менее, считает, что команда может побороться за победу в престижном турнире, несмотря на неудачу в матчах с «Крыльями».

- Да, «Крылья» вышли в следующий раунд Кубка России, но у «Динамо» все равно остаются шансы побороться за трофей. Вчера была очень интересная игра, - цитирует слова Каряки Metaratings.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Андрей Каряка
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