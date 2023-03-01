Силкин: «Динамо» обязано выиграть у «Крыльев Советов» с разницей в два мяча

Российский тренер Сергей Силкин порассуждал о предстоящем ответном матче 1/4 финала Кубка России между «Динамо» и «Крыльями Советов».

«Сейчас «Динамо» — хозяева, они обязаны выиграть с разницей как минимум в два мяча для того, чтобы уже дальше проходить. Я думаю, они постараются это сделать, если у них цель стоит выиграть Кубок», — приводит слова Силкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в первом матче «Крылья Советов» одержали победу на своем поле со счетом 2:1. Ответная игра состоится сегодня, 1 марта. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.