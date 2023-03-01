Ломаев: «Писарский делает то, что требуется от нападающего»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о своём одноклубнике Владимире Писарском.

Спортсмен заявил о том, что поединок против столичного «Динамо» дался самарцам непросто, особенно выделив заключительную часть поединка, в которой они, по его словам, пропустили «глупый гол» ровно так, как это сделали в первой игре.

«Он [Писарский] делает то, что требуется от нападающего - забивает голы. Он хороший форвард, думаю, это всем ясно», - приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

«Крылья Советов» по итогам двухматчевого противостояния одержали победу над московским «Динамо» со счётом 3:2.