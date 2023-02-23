Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Орещук: «Меня удивляет, что Тюкавин не играет в основе»

23 Февраля 2023 • 22:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
01.03 20:00

Бывший спортивный директор «бело-голубых» Роман Орещук высказался по поводу игрового времени Константина Тюкавина. По его мнению, форвард заслуживает больше, чем выход на замену во втором тайме.

«Меня удивляет, что у «Динамо» не играет в основном составе Тюкавин. Я видел их игры на сборах, Константин там очень здорово выглядел. Может план был в том, чтобы Смолов замучил самарцев, а свежий Тюкавин вышел бы и решил все. Не знаю, но для меня он номер один в атаке «Динамо», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня в первой встрече в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России «Крылья Советов» дома принимали «Динамо» и смогли победить – 2:1. Тюкавин забил гол динамовцев, выйдя на замену на 60-й минуте второго тайма.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
3
0
1.85 3.90 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Февраля
23:13 · Кубок России
Зуев: «Эмоции после гола не описать словами»
23:08 · Кубок России
Обляков: «Поздравили Акинфеева - выиграли на ноль»
22:42 · Кубок России
Баньяц: «В такую погоду было тяжело»
22:35 · Кубок России
Литвинов: «Надо стремиться к тому, чтобы русские ребята пробивались в основу»
22:24 · Кубок России
Литвинов – о погоде во время игры с «Локомотивом»: «Тяжеловато было»
22:22 · Кубок России
Орещук: «Меня удивляет, что Тюкавин не играет в основе»
22:14 · Кубок России
Мостовой – о «Локомотиве»: «Они начали преображаться»
22:03 · Кубок России
Грушевский: «Заболотный восстал из пепла»
21:47 · Кубок России
Каряка: «Самарцы показали качественный футбол»
21:39 · Кубок России
Сафонов высказался об Ивиче после поражения от ЦСКА
21:39 · Кубок России
Агент Тюкавина недоволен игровым временем форварда на поле
21:32 · Кубок России
Каряка похвалил празднование Писарского
21:22 · Кубок России
Сафонов – о своей игре с ЦСКА: «Было пару неплохих спасений»
21:22 · Кубок России
Как ЦСКА громил «Краснодар» - видео видео
21:19 · Кубок России
Форвард «Краснодара» Кобнан: «Впервые в жизни играл в такую погоду»
Все новости