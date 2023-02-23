Орещук: «Меня удивляет, что Тюкавин не играет в основе»

Бывший спортивный директор «бело-голубых» Роман Орещук высказался по поводу игрового времени Константина Тюкавина. По его мнению, форвард заслуживает больше, чем выход на замену во втором тайме.

«Меня удивляет, что у «Динамо» не играет в основном составе Тюкавин. Я видел их игры на сборах, Константин там очень здорово выглядел. Может план был в том, чтобы Смолов замучил самарцев, а свежий Тюкавин вышел бы и решил все. Не знаю, но для меня он номер один в атаке «Динамо», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня в первой встрече в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России «Крылья Советов» дома принимали «Динамо» и смогли победить – 2:1. Тюкавин забил гол динамовцев, выйдя на замену на 60-й минуте второго тайма.