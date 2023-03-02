Горшков — о проходе «Крыльев Советов» в полуфинал Кубка России: «Грамотные замены удержали счёт с «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка России Пути РПЛ.

«С «Динамо» была отличная игра. Самое главное — есть прекрасный результат. В конце матча было тревожно? Немножко. У нас был явный момент: забей его — и было бы спокойно. Грамотные замены удержали счет», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, «Крылья Советов» прошли «Динамо» в 1/4 финала Кубка России по сумме двух матчей (2:1, 1:1) и вышли в полуфинал турнира, в котором сыграют с ЦСКА.