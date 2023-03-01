«Динамо» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Динамо» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Крылья Советов
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Протокол игры
Лещук Игорь•Скопинцев Дмитрий•Сазонов Саба•Ферни Рубен•Даса Элазар•Кутицкий Александр•Фомин Даниил•Нгамалё Николя• 27'Захарян Арсен•Макаров Денис• 15'Тюкавин Константин
Ломаев Иван•Рассказов Николай•Солдатенков Александр•Евгеньев Роман•Бейл Гленн•Костанца Фернандо•Рахманович Амер•Коваленко Александр•Чиркович Александар•Гарре Бенхамин•Писарский Владимир
01 марта. Стадион "ВТБ Арена".
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