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Кубок России

Динамо - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

01 Марта 2023 • 02:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
Через 16 ч. 33 мин.

Подходит к концу первая стадия плей-офф обновлённого Кубка России. Последними на поле выйдут футболисты «Динамо» и «Крыльев Советов». «Бело-голубые» кажутся сильнее противника, но им нужно отыгрывать фору после 1:2 в Самаре. Коллектив Игоря Осинькина потерял лидеров, но наверняка скоро откроет нам новые таланты. Тот же Владимир Писарский, кажется, отлично вписался и дирижирует игрой команды в атаке.

Кто в итоге будет сильнее в этой паре, посмотрим после 20:00 на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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Крылья Советов Динамо Москва
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ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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