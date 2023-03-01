Динамо - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Подходит к концу первая стадия плей-офф обновлённого Кубка России. Последними на поле выйдут футболисты «Динамо» и «Крыльев Советов». «Бело-голубые» кажутся сильнее противника, но им нужно отыгрывать фору после 1:2 в Самаре. Коллектив Игоря Осинькина потерял лидеров, но наверняка скоро откроет нам новые таланты. Тот же Владимир Писарский, кажется, отлично вписался и дирижирует игрой команды в атаке.

Кто в итоге будет сильнее в этой паре, посмотрим после 20:00 на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.