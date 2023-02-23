Агент Тюкавина недоволен игровым временем форварда на поле

Агент молодого российского нападающего Константина Тюкавина Алексей Сафонов выразил недовольство сегодняшней ролью его клиента. Напомним, что форвард не появился в гостевом кубковом матче против «Крыльев Советов» в стартовом составе, но вышел на замену на 60-й минуте встречи вместо Фёдора Смолова и сравнял счёт. Правда, потом московское «Динамо» всё равно пропустило гол и уступило – 1:2.

«Устраивает ли его роль «джокера»? Думаю, он достоин большего. Но самое главное, что он делает свою работу — выходит и забивает. Игровым временем его я не доволен, всё равно», - цитирует Сафонова «Спорт День за Днём».

Ответная игра в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» 1 марта.