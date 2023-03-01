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Кубок России

Ловчев: «У Осинькина ни один игрок плохо не играет»

01 Марта 2023 • 22:43 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Российский футбольный эксперт, а в прошлом футболист Евгений Ловчев оценил тренерскую работу рулевого «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Сегодня его команда по сумме двух встреч (3:2) прошла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, сыграв вничью в Москве с «Динамо» (1:1).

«В феврале у нас такое понятие есть — весенний футбол, кто кого перебегает. Однако тренеры уже научились готовить свои команды к первым играм сезона, и что мне хочется сказать про Осинькина – это хороший тренер, у которого плохо не играет ни один футболист», - цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что следующий матч самарцы вновь проведут против «Динамо» на том же самом стадионе «ВТБ Арена» в Москве, только уже в рамках РПЛ. Запланирована игра на 5 марта, это воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Евгений Ловчев Игорь Осинькин
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