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Кубок России

Новичок «Крыльев» Гарре: «Меня хорошо приняли в клубе, я счастлив»

01 Марта 2023 • 23:36 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Новичок самарских «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре прокомментировал свою адаптацию в Самаре, а также высказался о проходе «Крыльев» в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по сумме двух встреч (3:2).

«Очень доволен тем, как меня встретили в клубе, я наслаждаюсь играми. Счастлив быть здесь. Полагаю, что я уже адаптирован на 100%, но уверен, смогу улучшить свою игру», - цитирует Гарре «Матч ТВ».

22-летний Гарре стал игроком «Крыльев» минувшей зимой, перейдя из «Расинга».

«Как дома, так и здесь, в Москве мы проделали хорошую работу, идём дальше», - добавил игрок.

В грядущие выходные «Крылья» тоже встретятся с «Динамо», однако игра пройдёт уже в рамках РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенжамин Гарре
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