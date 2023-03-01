Новичок «Крыльев» Гарре: «Меня хорошо приняли в клубе, я счастлив»

Новичок самарских «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре прокомментировал свою адаптацию в Самаре, а также высказался о проходе «Крыльев» в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по сумме двух встреч (3:2).

«Очень доволен тем, как меня встретили в клубе, я наслаждаюсь играми. Счастлив быть здесь. Полагаю, что я уже адаптирован на 100%, но уверен, смогу улучшить свою игру», - цитирует Гарре «Матч ТВ».

22-летний Гарре стал игроком «Крыльев» минувшей зимой, перейдя из «Расинга».

«Как дома, так и здесь, в Москве мы проделали хорошую работу, идём дальше», - добавил игрок.

В грядущие выходные «Крылья» тоже встретятся с «Динамо», однако игра пройдёт уже в рамках РПЛ.