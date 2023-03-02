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Кубок России

Ломаев прокомментировал выход «Крыльев Советов» в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

02 Марта 2023 • 12:19 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о выходе в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Матч с «Динамо» был трудным как для меня, так и для команды — больше с психологической точки зрения. До конца матча ничего не было ясно. Ребята молодцы, «Динамо» практически ничего не создало у наших ворот. Мы прошли заслуженно», — заявил вратарь «Крыльев» в интервью изданию «РБ Спорт». Ломаев также рассказал, что хочет встретиться в следующей стадии со столичным «Спартаком», поскольку в московском клубе выступает множество знакомых Ивана.

Напомним, что «Крылья Советов» выиграли у «Динамо» по сумме двух встреч после ничьи в ответном поединке со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Кубок России Иван Ломаев
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