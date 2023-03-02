Гленн Бейл верит в выигрыш Кубка России

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл оценил шансы своего коллектива на победу в Кубке России.

«Безусловно, я верю, что «Крылья Советов» могут выиграть Кубок России в этом сезоне. Дома мы уже обыграли «Зенит», «Спартак» и «Динамо» — думаю, это многое доказывает», — заявил нидерландец в интервью изданию «РБ Спорт». Также игрок отметил, что ничейный матч с «Динамо» оказался тяжёлым, однако из-за выхода в полуфинал турнира команда довольна результатом.

Напомним, что по сумме двух встреч «Крылья» оказались сильнее столичного клуба, выйдя в следующий этап Пути РПЛ Кубка России. На счету Бейла, выступающего за самарцев с 2021 года, 22 матча в текущей кампании в рамках всех состязаний, в которых он забил один гол при одном ассисте.