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Кубок России

Гленн Бейл верит в выигрыш Кубка России

02 Марта 2023 • 12:32 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл оценил шансы своего коллектива на победу в Кубке России.

«Безусловно, я верю, что «Крылья Советов» могут выиграть Кубок России в этом сезоне. Дома мы уже обыграли «Зенит», «Спартак» и «Динамо» — думаю, это многое доказывает», — заявил нидерландец в интервью изданию «РБ Спорт». Также игрок отметил, что ничейный матч с «Динамо» оказался тяжёлым, однако из-за выхода в полуфинал турнира команда довольна результатом.

Напомним, что по сумме двух встреч «Крылья» оказались сильнее столичного клуба, выйдя в следующий этап Пути РПЛ Кубка России. На счету Бейла, выступающего за самарцев с 2021 года, 22 матча в текущей кампании в рамках всех состязаний, в которых он забил один гол при одном ассисте.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Кубок России Гленн Бейл
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