Роберто Фернандес: «Для меня сложно играть в такую погоду как в Самаре»

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес после поражения в рамках первого четвертьфинального матча Фонбет Кубка России (1:2) прокомментировал погоду в Самаре и результат поединка против местных «Крыльев Советов». Парагваец провёл на поле весь матч.

«Начали мы игру неплохо, в первом тайме играли хорошо. А вот во втором уже похуже, чем наш соперник и воспользовался. Для меня сложно играть в такую погоду. Я к такому не привык, так как приехал из очень теплой страны, где всегда жара. Конечно, тяжело адаптироваться», - цитирует защитника «Матч ТВ».

Напомним, сегодня в Самаре во время матча «Крыльев» и «бело-голубых» температура воздуха упала до -13 градусов. Победу с разницей в один мяч одержали хозяева поля – победный гол самарцев забил новичок команды – Александр Зуев. Без гола не ушёл и лучший бомбардир РПЛ – Владимир Писарский.