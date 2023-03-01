Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Писарский забил «Динамо» во втором матче подряд

01 Марта 2023 • 20:44 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Новоиспечённый форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский порадовал болельщиков своей команды очередным голом. «Дирижёр» снова поразил ворота «Динамо» - теперь в ответном матче в Москве, открыв счёт поединка на 30-й минуте встречи после 11-метрового удара.

Напомним, что несколько дней назад Писарский открыл счёт своим голам в официальных матчах. Он поразил ворота «Динамо» на «Солидарность Арене» в первом матче четвертьфинальной пары Кубка России, та игра завершилась со счётом 2:1.

Не пропустите новые голы этой кубковой встречи и будьте в курсе всех других событий матча с трансляцией от портала Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Владимир Писарский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1
1
1.92 3.45 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Марта
20:44 · Кубок России
Писарский забил «Динамо» во втором матче подряд
20:03 · Кубок России
Йоканович: «Все футболисты «Крыльев» несут опасность»
19:38 · Кубок России
​Мор оценил шансы «Динамо» и «Крыльев Советов» перед ответным матчем
19:30 · Кубок России
«Динамо» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:23 · Кубок России
Осинькин – о матче с «Динамо»: «Будем играть в полную силу»
19:15 · Кубок России
Никита Чернов рассказал, с кем хотел бы сыграть в полуфинале Кубка России
19:05 · Кубок России
​«Динамо» назвало состав на ответный матч с «Крыльями Советов»
18:29 · Кубок России
Соломатин: Акинфеев — лучший вратарь России, мальчику Сафонову до него ещё работать и работать
18:06 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «У «Краснодара» инфраструктура топового европейского клуба»
17:44 · Кубок России
Силкин: «Динамо» обязано выиграть у «Крыльев Советов» с разницей в два мяча
17:18 · Кубок России
Кузьмичёв: «Никакого нарушения Игнатова на Тикнизяне я не увидел»
15:51 · Кубок России
Пономарёв: ЦСКА играл с «Краснодаром» в своё удовольствие, результат был сделан ещё в первом матче
15:00 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал, как «Спартаку» удалось сдержать Дзюбу
14:15 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Локомотиву» всё-таки ещё чего-то не хватает»
11:34 · Кубок России
Кечинов: «Промес - молодец, быстро набирает форму, прямо по ходу матчей»
Все новости