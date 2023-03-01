Писарский забил «Динамо» во втором матче подряд

Новоиспечённый форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский порадовал болельщиков своей команды очередным голом. «Дирижёр» снова поразил ворота «Динамо» - теперь в ответном матче в Москве, открыв счёт поединка на 30-й минуте встречи после 11-метрового удара.

Напомним, что несколько дней назад Писарский открыл счёт своим голам в официальных матчах. Он поразил ворота «Динамо» на «Солидарность Арене» в первом матче четвертьфинальной пары Кубка России, та игра завершилась со счётом 2:1.

Не пропустите новые голы этой кубковой встречи и будьте в курсе всех других событий матча с трансляцией от портала Liveresult.ru.