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Кубок России

Йоканович: «Все футболисты «Крыльев» несут опасность»

01 Марта 2023 • 20:03 Комментировать
Динамо Москва
0:1
Крылья Советов
1-й тайм

Рулевой московского «Динамо» Славиша Йоканович перед кубковой игрой с самарскими «Крыльями Советов» оценил игроков сегодняшнего соперника и уделил особо внимание форварду Владимиру Писарскому.

«В первой игре мы не дали ему так много шансов, чтобы он мог их реализовать. Чуть не успели перехватить ту контратаку, после которой он забил нам. Игрок важный, но мы понимаем, что помимо него все игроки «Крыльев» несут определенную опасность», - рассказал Йоканович «Матч ТВ».

Напомним, что битва «бело-голубых» с самарцами вот-вот стартует на «ВТБ Арене» в Москве. В предыдущей игре, которая состоялась всего несколько дней назад, победу одержали «Крылья» - 2:1, один из голов самарского клуба забил Владимир Писарский.

Следите за развитием событий матча в нашей текстовой трансляции из любой точки планеты.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Славиша Йоканович Владимир Писарский
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