Писарский: «Все по-разному бьют пенальти, моя манера всем нервы потрепала»

Игрок «Крыльев Советов» Владимир Писарский дал комментарий после ничейного матча с московским «Динамо» (1:1), результат которого, однако, вывел самарцев в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

«Все по-разному бьют пенальти. Моя манера всем нервы потрепала. Игроки подошли, сказали: «Давай больше без этого», - цитирует Писарского «Спорт-Экспресс».

Спортсмен также заявил о следующих вещах: его адаптация в новой команде в данный момент не подошла к концу, у тренерского штаба самарцев нет претензий к его медийности, а празднование в стиле «дирижирования» не подсмотрел ни у Погба, ни у Неймара.