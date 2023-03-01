Йоканович: «После пенальти нити игры были потеряны»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:1) подвёл итоги поединка.

- Я, конечно, недоволен сегодня результатом, но также стоит отметить, что мы достаточно хорошо начали матч и держали ход игры под контролем, но после пенальти надо отметить, что нити игры были потеряны. Мы недостаточно хорошо владели, контролировали мяч, нам не хватало скорости. Пытались также в первом тайме сравнять результат, но не удалось. Если говорить о втором тайме, то нам не хватало где-то агрессии и спортивной злости, мяч не особенно быстро ходил в финальной трети поля. Постарались в конце сделать навал, но это не увенчалось итоговым успехом.