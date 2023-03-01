Йоканович: «Проблема в том, что мы ошибки делали без особого давления со стороны Самары»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:1) согласился с критикой игры команды.

- Первое, что бросилось в глаза сегодня, это количество невынужденных ошибок. Их было столько, что хватило бы на несколько игр.

- На самом деле согласен с вами, что сегодня как раз-таки много таких ошибок мы сами себе привезли. Это было и в первом тайме, и во втором. Проблема в том, что мы эти ошибки делали без особого давления со стороны Самары.

- Бросилось в глаза физическое состояние команды. Мы видели в Москве несколько матчей вживую. ЦСКА, «Спартак» явно лучше готовы физически, у них лучше организован прессинг. По «Динамо» видно, что команда не готова так прессинговать и не готова физически так хорошо на фоне других команд. Чем вы это объясните?

- Что касается ЦСКА, не могу сказать, что он прессингует. Это, наверное, та команда, которая больше ждет в окопах свою контратаку. Как я объяснял, наверное, сегодня мы не были столь агрессивными, хотя нам стоило бы. Вторые мячи, не так много подборов сделали. Если говорить в совокупности, я согласен, что, может быть, где-то не хватало этих названных компонентов. Тот пенальти, который был поставлен в наши ворота, все это увенчал. После у нас уже появилась какая-то нервозность в действиях. Всё, что случилось далее, не позволило нам выйти на свой уровень, который мы должны поднимать.