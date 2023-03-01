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Кубок России

Писарский снова забил, а «Крылья» снова не проиграли «Динамо», отправив москвичей в путь регионов Кубка России

01 Марта 2023 • 22:00 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» сошлись в рамках Кубка России. Матч 1/4 финала пути РПЛ состоялся первого марта на стадионе «ВТБ Арена».

Протокол игры  
Динамо Москва1:1Крылья Советов
  29'Писарский Владимир (0:1)
(1:1) Гладышев Ярослав75'  
Лещук ИгорьСкопинцев Дмитрий  63'Сазонов СабаФерни РубенДаса ЭлазарКутицкий АлександрФомин Даниил 46' (Гагнидзе Лука ( 46') Нгамалё Николя  27' 46' (Лесовой Даниил ( 46'Грулёв Вячеслав 85') Захарян АрсенМакаров Денис  15' 67' (Гладышев Ярослав ( 67') Тюкавин Константин 68' (Смолов Фёдор ( 68')
Запасные: Маричаль НиколасПаршивлюк Сергей_MaystorovichОсокин ДенисКупцов ИльяШунин АнтонНорманн Матиас
Ломаев ИванРассказов Николай  43'Солдатенков АлександрЕвгеньев Роман  84'Бейл Гленн  72'Костанца ФернандоРахманович Амер 89' (Витюгов Максим ( 89') Коваленко Александр 89' (Гапонов Илья ( 89') Чиркович Александар 46' (Зуев Александр ( 46') Гарре Бенхамин 78' (Горшков Юрий ( 78') Писарский Владимир 78' (Шитов Владислав ( 78')
Запасные: Ежов РоманХлусов НикитаФролов Евгений ВадимовичИванисеня ДмитрийОвсянников БогданЗотов Георгий
01 марта. Стадион "ВТБ Арена".

 

В первой игре победил совсем не фаворит. «Крылья Советов» по делу одолели «Динамо» (счёт – 2:1), с небольшим преимуществом прибыв в Москву. Они же начали активнее и второй матч серии. Коваленко начал игру с дальнего удара по воротам Лещука, заставив того прыгнуть к перекладине – мяч пролетел выше ворот. Первые минуты самарцы вообще провели активнее.

Однако «Динамо» выглядело конкретнее. Прошло восемь минут матча, наконец состоялась первая атака «бело-голубых», в которой они обязаны были счёт открывать. Арсен Захарян отлично прострелил, Тюкавин освободился от опеки и выскочил на ударную позицию, метров с семи пальнув в касание. Голу не дал случится Николай Рассказов, бросившийся под мяч.

В ответной атаке обязаны были забивать самарцы. Бэйл со штрафного вывернул отличный кросс на линию вратарской площади, там Рахманович оказался без опеки и пробил наверняка. Вот только Лещук имел своё мнение на этот счёт, на «ленточке» парировав удар Амира. «Динамо» приняло открытую игру, получалось у «бело-голубых» даже получше. Даже два момента подряд получил Фомин.

Даниил для начала вывалился на рандеву с Ломаевым, но скорости не хватило – отпустил далеко мяч, поэтому и не смог переиграть голкипера. А затем Фомин обработал заброс Скопинцева и пальнул под перекладину метров с 17, но опять же не переиграл голкипера. Поражение голкипера в борьбе с форвардом случилось на исходе получаса игры, когда Писарский подошёл к 11-метровой отметке. А спровоцировал пенальти Нгамалё, как-то очень грубо пошедший на Гарре. Отмахнулся камерунец, врезавшись в аргентинца до кучи.

Пока недоумевал Нгамалё, к «точке» подошёл Владимир Писарский (Сычевой) и отправил мяч в один угол, а Лещука в другой – 0:1. Положение «Динамо» стало угрожающим, а сумбурные атаки никак не способствовали ответному голу. Получился у Захаряна шикарный дальний удар, но не более того. Арсен решил пальнуть метров с 27 после назначения штрафного удара, низом пустив мяч и отправив его в штангу. Звонко, но гола нет.

Долго терпели «Крылья Советов», спокойно оборонялись. «Динамо» всё же добилось своего, а помогла ошибка Гарре. Аргентинец привёз стандарт в двух метрах от штрафной площади, Арсен Захарян выполнил заброс, мяч от спины Смолова отскочил на Гладышева, а Ярославу осталось лишь расстрелять голкипера с нескольких метров – 1:1. Через пару минут «Крылья» могли убить интригу, но Шитов не совладал с нервами. Свежий Владислав выскочил на рандеву с Лещуком, но пробил точно в голкипера.

Добротно смотрелись «Крылья Советов», увезя из Москвы справедливую ничью. Таким образом, проходят самарцы в полуфинал пути РПЛ, а «бело-голубые» выпадают в путь регионов Кубка России.

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