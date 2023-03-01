Писарский признан лучшим игроком матча «Динамо» - «Крылья Советов»

Форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский – лучший игрок сегодняшнего матча в рамках четвертьфинала Кубка России против московского «Динамо», сообщает «Матч ТВ». Игра, напомним, состоялась в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 1:1, открыл счёт встречи Писарский, поразив ворота Игоря Лещука с 11-метрового удара.

Гол Писарского стал вторым для нападающего во всех официальных матчах за «Крылья Советов», их было у молодого нападающего всего два и оба против «Динамо», поэтому без гола россиянин с поля, играя за «Крылья», пока не уходил.

Напомним, что следующий матч в рамках РПЛ «Крылья» вновь проведут в Москве и вновь против «Динамо» - таков уж календарь, что команды встретятся третий раз подряд. Не исключаем нового гола талантливого бомбардира «Крыльев».