Лещук: «Надо было не думать и сразу бить с разворота»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о моменте, возникшем в самой концовке матча с «Крыльями Советов» (1:1).

Во-первых, спортсмен отметил недостаток характера у «бело-голубой» команды, из-за чего она не смогла пробиться в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Во-вторых, футболист заявил, что, как и ранее во время сборов, угадал направление полёта мяча во время удара с одиннадцатиметровой отметки, однако отбить мяч не сумел.

«Момент в конце матча? Мне надо было не думать и сразу бить с разворота. Было много игроков: игроки «Крыльев» сначала выбили мяч из-под левой, а потом из из-под правой ноги. Непривычная позиция для меня», - цитирует Лещука «Чемпионат».