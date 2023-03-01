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Кубок России

Лещук: «Надо было не думать и сразу бить с разворота»

01 Марта 2023 • 23:10 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о моменте, возникшем в самой концовке матча с «Крыльями Советов» (1:1).

Во-первых, спортсмен отметил недостаток характера у «бело-голубой» команды, из-за чего она не смогла пробиться в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Во-вторых, футболист заявил, что, как и ранее во время сборов, угадал направление полёта мяча во время удара с одиннадцатиметровой отметки, однако отбить мяч не сумел.

«Момент в конце матча? Мне надо было не думать и сразу бить с разворота. Было много игроков: игроки «Крыльев» сначала выбили мяч из-под левой, а потом из из-под правой ноги. Непривычная позиция для меня», - цитирует Лещука «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Игорь Лещук
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