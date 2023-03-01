Агент Сафонов оценил игру футболистов «Динамо» против «Крыльев Советов»

Известный агент Алексей Сафонов оценил выступление игроков «Динамо» в последней встрече Кубка России против «Крыльев Советов».

«Писарский навозил Сазонова и Фернандеса. Макаров выпал, Гладышева надо было чуть пораньше выпускать, мне кажется. И Лесовой после травмы никак не выйдет на свой уровень. Видно, что «Динамо» вкатывается в сезон», — заявил функционер в интервью изданию«РБ Спорт». Также представитель Константина Тюкавина поделился мнением об игре своего клиента, отметив, что молодой форвард мог забить, активно открывался и создавал моменты.

Напомним, что «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью со счётом 1:1, однако по сумме двух встреч самарский клуб смог пройти в следующий этап Пути РПЛ. Столичный коллектив продолжит борьбу за кубковый трофей в Пути регионов.