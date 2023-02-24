Агент: «Задача Тюкавина — выходить и забивать, не хочу жареной подливы»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о ситуации, которая сложилась вокруг его клиента.

Напомним, что во вчерашней игре 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (1:2) Тюкавин вышел на поле лишь на 60-й минуте.

«Собака лает — караван идёт. Не хочу заострять внимание. Не хочу какой-то жареной подливы. Задача Тюкавина — выходить и забивать, он её выполняет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний нападающий провёл за «бело-голубых» 23 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Ответная встреча между «Динамо» и «Крыльями» состоится 1 марта в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени.