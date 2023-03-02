Бышовец: «Крылья» показали, что у «Динамо» есть слабые места в обороне, особенно в центре»

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал исход второго поединка 1/4 финала Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов», который завершился со счётом 1:1.

«Игра «Динамо» оставила много вопросов. Нет сбалансированности в действиях игроков, очень слабая реализация голевых моментов, да и с их созданием проблемы. «Крылья» в организации смотрелись значительно лучше. Умело использовали пространство для создания моментов у ворот соперника. Показали, что слабые места в обороне у «Динамо» есть, особенно в центре», — считает Бышовец, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Также после матча специалист сделал вывод, что тренерский штаб «сине-белых» всё ещё находится в поиске оптимальной игры и состава для своей команды.

Напомним, что первая игра между «Динамо» и «Крыльями Советов» завершилась со счётом 1:2. По итогам двухматчевого противостояния сильнее оказался самарский клуб.