Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно противостояния «Динамо» и «Крыльев Советов» в Фонбет Кубке России.

«Игра была хорошей. Температура была сильно ниже нуля, но поле было в хорошем состоянии. В этом плане молодцы. Вроде бы в начале игры у «Динамо» было преимущество, но потом «Крылья» выровнялись. И даже прибавили сильнее. Игра была равная, игроки «Динамо» пытались забить, делали всё, что могли. Концовку, конечно, «Крылья» вытащили. Считаю, что самарцы выглядели чуть-чуть лучше по игре.

Но ещё ответная игра в Москве. Не скажу, что после победы у «Крыльев» больше шансов на проход дальше. Да, самарцы смотрелись здорово, но команды пока только вливаются. Товарищеские игры - совсем другое. Погода тоже вносит свои коррективы, шансы у команд 50 на 50. «Динамо» разберёт ошибки и «Крыльям» будет тяжело. Но пока что мы видели, «Крылья» очень хороши», - сказал Деменко.