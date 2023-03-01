Осинькин - о попадании в группу с «Зенитом» и «Спартаком» : «То, что подумал, лучше не говорить, наверное»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) вспомнил реакцию на жеребьёвку Кубка.

- Останутся ли болельщики, которые вас поддерживали? Они гениальные, потому что перекрикивали горстку «Динамо», которые в малом количестве пришли и молчали.

- Никогда не занимался организацией какого-то движения болельщиков. У каждого свои планы, я не знаю. Наверное, лучше спросить какого-то клубного работника.

- Учитывая регламент Кубка, чисто теоретически вы в финале можете играть с тем же «Динамо». Как вы к этому относитесь?

- Если мы будем в финале играть с «Динамо», то мы с удовольствием еще разок сыграем с «Динамо». Но тогда я предложу еще одну или две товарищеские встречи сыграть с этой командой, потому что не хватает этого.

- Перед жеребьевкой вы в том году получили в группе «Зенит» и «Спартак», а также «Факел», что вы тогда подумали? Какие ваши чувства тогда и сегодня?

- То, что подумал, лучше не говорить, наверное. А то, что сказал ребятам, как мы вообще к этой ситуации должны относиться и себя готовить, я сказал так, что мы однозначно не фавориты в этой группе, но мы должны сыграть таким образом, что в любом матче где-то попробовать вырвать свои очки. Мы понимали, что будет очень сложно, но все-таки это Кубок. В Кубке всегда есть чуть больше чуда, чем в других матчах, но, наверное, где-то сложилось. Где-то так ситуация повернулась… Знаете как? В чемпионате мы все почти равны, в матче проиграли, а вот в Кубке где-то нам возвращалось, потому что были очень тяжелые матчи, особенно со «Спартаком». С «Зенитом» и «Факелом», где мы только в последние 20 минут забили гол и довели матч до победы. Там не были матчи, где мы полностью доминировали. Это невозможно было. Тем не менее, мы настраивались на каждый матч. В общем-то в любом деле, если ты стараешься и за свой шанс вгрызаешься, тебе всегда может повезти. Я не говорю, что мы там только из-за результата везения. Но в спорных ситуациях кое-какие мячи влетели в нужный момент.