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Кубок России

Писарский рассказал о полученной в матче с «Динамо» травме

23 Февраля 2023 • 18:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
01.03 20:00

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, почему досрочно покинул поле в матче Фонбет Кубка России против московского «Динамо» - он получил небольшое повреждение и был заменён на 78-й минуте. Игра, напомним, закончилась со счётом 2:1 в пользу самарского клуба, а Писарский забил первый гол в матче, который стал первым для него в стане «Крыльев».

«Небольшой ушиб, всё нормально будет», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Ответная игра «бело-голубых» против самарского клуба состоится через пять дней – 1 марта на «ВТБ Арене» в Москве.

Параллельно в Кубке России прямо сейчас сражаются ЦСКА и «Краснодар», «армейцы» пока уверенно ведут – 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Владимир Писарский
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ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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