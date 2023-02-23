Писарский рассказал о полученной в матче с «Динамо» травме

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, почему досрочно покинул поле в матче Фонбет Кубка России против московского «Динамо» - он получил небольшое повреждение и был заменён на 78-й минуте. Игра, напомним, закончилась со счётом 2:1 в пользу самарского клуба, а Писарский забил первый гол в матче, который стал первым для него в стане «Крыльев».

«Небольшой ушиб, всё нормально будет», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Ответная игра «бело-голубых» против самарского клуба состоится через пять дней – 1 марта на «ВТБ Арене» в Москве.

Параллельно в Кубке России прямо сейчас сражаются ЦСКА и «Краснодар», «армейцы» пока уверенно ведут – 2:0.